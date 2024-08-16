sonyazhytkova .16 августа, 2024 4

Офіційний трейлер представляє нові теорії щодо вбивства Лейсі Пітерсон. У цьому першому з 2003 року інтерв'ю на камеру Скотт Пітерсон знову заперечує свою провину, стверджуючи: "Я не вбивав свою родину."

Майбутній серіал "Face to Face With Scott Peterson" розглядає альтернативні версії подій, що могли призвести до вбивства Лейсі Пітерсон. Як повідомляє своячка Пітерсона, Джані, Los Angeles Innocence Project взявся за справу, щоб виявити проігноровані поліцією Модесто деталі. Одна з нових теорій припускає, що злодії, які проникли до сусідів, могли викрасти і вбити Лейсі. Колишня адвокатка Пітерсона, Лара Єретсіан, зазначає, що ці докази можуть виправдати його і мали бути перевірені на ДНК. Трейлер також звертає увагу на питання про кров на матраці у вантажівці, яке, за словами Браяна Спітульскі, колишнього пожежного інспектора Модесто PD, було проігноровано.

Документальна серія включає нові кадри з першого інтерв'ю Пітерсона з 2003 року. Режисерка Шарін Андерсон запитує: "Чому хтось повинен слухати твою версію подій?" Пітерсон відповідає: "Бо я не вбивав свою родину".

Трилогія надає новий погляд на нашумілу справу через 20 років після того, як Пітерсон був засуджений до довічного ув'язнення за нібито вбивство своєї вагітної дружини. Шарін Андерсон, яка також є співвиконавчою продюсеркою, розслідує справу вже понад десять років, вивчаючи можливість помилкового засудження Скотта.

Окрім інтерв'ю з Пітерсоном, серіал містить розмови з колишніми детективами Модесто PD, Аль Брокіні та Джоном Бюлером, а також колишнім продюсером ABC News Майком Гаджгелем та іншими учасниками справи.

"Face to Face With Scott Peterson" виходить у вівторок, 20 серпня.

Джерело: Нollywoodreporter