sonyazhytkova .28 февраля, 2024 8

Компанія Warner Bros представила перший трейлер фільму "Спостерігачі", очікуваного надприродного трилера, який став дебютом на великому екрані для письменниці та режисерки Ішани Найт Шамалана.

Створений у New Line після жорсткої конкуренції між кількома студіями, цей фільм від дочки М. Найта Шаямалана ґрунтується на готичному жахливому романі 2021 року від А.М. Шайна і розповідає історію Міни (Дакота Феннінг), 28-річної художниці, яка опиняється в одинокому, дикому лісі на заході Ірландії. Коли Міна знаходить притулок, вона навіть не підозрює, що потрапила у пастку разом із трьома незнайомцями, за якими щоразу вночі спостерігають та переслідують загадкові створіння. Також у стрічці зіграли Джорджина Кемпбелл ("Варвар"), Олівер Фіннеган ("Злякані") та Олвен Фуере ("Північник"), а виробництвом зайнялися М. Найт Шаямалан, Ашвін Раджан та Німіт Манкад. У ролі виконавчих продюсерів виступають Джо Хомвуд і Стівен Дембітцер.

Фільм "Спостерігачі" з'явиться в кінотеатрах по всьому світу з 5 червня, а в Північній Америці відбудеться прем'єра 7 червня, конкуруючи з жіночим спін-оффом "Балерина" від Lionsgate, який також вийде в цей день.

Джерело: Deadline