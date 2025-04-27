sonyazhytkova .27 апреля, 2025 8

Якщо ви фанат історичних пригод і давно чекаєте на нову епічну подорож у стилі "Індіани Джонса" чи "Національної скарбниці", то трейлер до нової стрічки Річі точно приверне вашу увагу. Джон Красінскі, Наталі Портман, Ейза Гонсалес та Домналл Глісон об'єднуються для грандіозного історичного полювання, яке стане однією з головних пригод цього літа.

Дія фільму розгортається навколо двох розлучених братів та сестер (Джон Красінскі та Наталі Портман), які об'єднуються у пошуках міфічного Фонтану молодості. Це не просто глобальна крадіжка, а ціла подорож, що охоплює п’ять континентів і тисячі років історії.

Зрежисований Гаєм Річі, відомим за "Міністерство неджентльменської війни" та "Джентльменами", "Фонтан молодості" обіцяє стати наступним великим хітом. І якщо ви фанат екшн-фільмів, що поєднують історичні факти з захоплюючими вигадками, то ця стрічка точно не розчарує.

Фільм також поєднує захоплюючі моменти мистецьких крадіжок, ризикованих планів і неймовірної кількості дії. І хоча "Фонтан молодості" відразу викликає асоціації з популярними пригодницькими фільмами, його новий підхід і несподівані повороти історії надають йому свіжості, яку ми так довго чекали.

І ось ми отримуємо шанс поринути в справжню історичну пригоду, де пошук скарбів переплітається з пошуком безсмертя. Чи зможе Гай Річі відродити цей жанр і повернути йому славу – дізнаємося вже 23 травня, коли фільм вийде на Apple TV+.

Приготуйтеся до грандіозної подорожі, яка може змінити все… і, можливо, подарувати безсмертя!

Джерело: Мovieweb