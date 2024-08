sonyazhytkova .21 августа, 2024 2

У напруженому першому трейлері Вівінг втілює роль Азраїл, яка потрапляє у лісову пастку, де її прикріплюють до стільця серед густих дерев і оточують озброєні загарбники.

Промо-відео створює враження, що "Azrael" є поєднанням" Wrong Turn" і "A Quiet Place". Воно показує, як після "Судного дня" ті, хто залишився на Землі, страждають у тиші. Група, що захопила Азраїл, здається відступає, залишаючи її на поталу жахливій істоті з обгорілою шкірою, що тероризує ліс. Один з найбільш лякаючих моментів – коли Азраїл ховається в кам'яній укритті, а звір проникає у вузький простір, або коли вона опиняється замкненою в саморобній дерев'яній труні.

Варто зазначити, що в Біблії Азраїл вважається ангелом смерті, духовною істотою, що допомагає душам померлих знайти спокій. Це виглядає досить інтригуюче…

Режисером фільму є Е. Л. Кац, відомий за проєктами "The Haunting of Bly Manor" та "ABCs of Death 2".

У картині також зіграли Натан Стюарт-Джарретт, Вік Кармен Сонне, Катартіна Унт і Себастьян Булл Сарнінг.

Прем'єра "Azrael" відбудеться 27 вересня.

Джерело: Gamesradar