sonyazhytkova .27 сентября, 2024 9

Peacock представив трейлер телешоу "Hysteria!", яке вийде в ефір 18 жовтня. Сюжет розгортається в містечку, де спалахують тривожні та таємничі явища, що охоплюють його жителів.

"Hysteria!" зосереджується на трьох старшокласниках (Емджей Ентоні, Кіра Аурелія та Кезі Кертіс), яких охоплює паніка, спричинена зникненням квотербека та пентаграмою, намальованою на гаражі одного з підлітків. Вирішивши використати цей страх для своєї вигоди, вони перетворюються на "сатаністів", що призводить до небезпечних наслідків як серед однолітків, так і, можливо, з таємничими силами, які швидко виходять з-під контролю. У трейлері, який доповнює раніше представлений тизер, також з’являється сцена викрадення підлітка (Ніккі Хан) зловісним маскованим нападником, а жінка (Джулі Боун) стає жертвою переслідування невідомою істотою.

Регулярний акторський склад також включає Анну Кемп, легенду горор-фільмів Брюса Кемпбелла, Гарретта Діллаганта, Нолана Норса, Елайджа Річардсона, Міллі Шапіро, Еллісон Скагліотті та Джесіку Треску.

Серіал виробляє Universal Studio Group через UCP, а його автором є Метью Скотт Кейн. Він також виступає як виконавчий продюсер разом із Девідом А. Гудманом, Джоном Френсісом Дейлі та Джонатаном Голдштейном, Крісом Бендером і Джейком Вайнером з Good Fear Content, а також Джорданом Вогтом-Робертсом, який режисерував перший та останній епізоди сезону.

Джерело: Нollywoodreporter