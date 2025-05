sonyazhytkova .17 мая, 2025 1

Фільм "Поверни її мені" (Bring Her Back) уже порівнюють із культовим "Цвинтарем домашніх тварин", а кожен новий трейлер додає тільки жаху. Історія про втрату, горе й заборонені спроби повернути померлих оживає у надприродному трилері, що не відпустить вас до останнього кадру. Прем'єра — вже наприкінці травня.

Творці сенсаційного "Говори до мене" (Talk to Me), Денні та Майкл Філіппу, повертаються з новим леденячим душу жахастиком — "Поверни її мені" (Bring Her Back).

Новий трейлер Bring Her Back занурює нас у гнітючу атмосферу дому, де горе стало отруйною силою. Саллі Гокінс у ролі понівеченої болем матері відкриває двері двом прийомним дітям, які втратили батьків за дивних обставин. Та в цьому домі мешкає ще хтось — третя дитина... чи щось, що лише прикидається нею. І з першого ж вечора в повітрі починає витати тривога, а в темних кутках чується шепіт, якого не мало б бути.

На запитання одного з хлопців про те, як вона пережила смерть доньки Кеті, жінка відповідає просто: "Я не пережила". Її біль не згас — він набув форми. Таємний ритуал, в основі якого — відчай і чорна магія, стає єдиним способом "повернути" дитину. Але навіть у цьому домі стає зрозуміло: те, що повертається з того боку, вже не є тим, чим було…

Кожна деталь у цьому будинку відлунює ненатуральністю. У вітальні, мов трофей любові, застиг у вічному погляді набальзамований пес. Очі скляні, але ніби спостерігають. Як і ті, що повертаються з мертвих.

У фільмі також зіграли Саллі-Енн Аптон, Стівен Філліпс, Ліам Деймонс та Джона Врен Філліпс. Сценарій написали Денні Філіппу та Білл Хінцман ("Говори до мене"). На Rotten Tomatoes "Поверни її мені" уже має вражаючі 94% "свіжості", а гру Саллі Гокінс називають "до кісток моторошною" та водночас зворушливою.

Стрічка виходить в українськиї кінотеатрах з 21 липня. Але пам’ятайте: ті, хто повертається з того боку, рідко приходять самі… І те, що ви побачите у вітальні цього разу, — вже не просто набальзамований собака.

Джерело: Gamesradar