sonyazhytkova .11 августа, 2024 2

Новий трейлер показує іншу, більш невинну сторону відносин між Муфасою та Шрамом, ще до того, як їхні стосунки зруйнувалися.

У короткому відео ми бачимо юних Муфасу та Шрама ще в дитинстві, коли вони були близькими братами, а не заклятими ворогами. Також представлена сцена з фільму, в якій прозвучала нова пісня "Завжди мріяв про брата", автором якої є Лін-Мануель Міранда.



В цій сцені, коли Муфаса і Шрам ще маленькі левенята, їхня дружба швидко переростає у братерські стосунки. Перший трейлер цього приквелу вийшов у квітні, а сам фільм стане однією з найочікуваніших прем'єр кінця року, яка вийде на екрани 20 грудня.

Режисером виступив лауреат премії "Оскар" Баррі Дженкінс, відомий роботою над фільмом "Місячне сяйво". Сюжет зосереджується на Муфасі - сироті, який, залишившись самотнім, зустрічає лева Така, спадкоємця королівського роду.

Головного героя, Муфасу, озвучить Аарон П'єр. Ключові ролі також озвучать Келвін Гаррісон-молодший, Мадс Міккельсен і Танді Ньютон. Крім того, роль Кіари озвучить Блю Айві Картер, а її матір Налу - Бейонсе. Тіффані Бун озвучить Сарабі.

До озвучування персонажів з 2019 року повернуться Дональд Гловер у ролі Сімби, а також Сет Роген та Біллі Айкнер у ролях Тімона і Пумби відповідно.

Джерело: Deadline