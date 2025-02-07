sonyazhytkova .7 февраля, 2025 9

Стримінговий гігант представив трейлер фільму "Delicious" — режисерського дебюту німецької постановниці Неле Мюллер-Штефен.

У центрі сюжету — загадкова молода жінка Теодора (Карла Діас), яка несподівано з’являється в житті заможного подружжя. Вони беруть її на роботу як няню та хатню помічницю, але з часом у їхньому домі починає відбуватися щось тривожне.

За офіційним синопсисом, забезпечена німецька родина запрошує дівчину допомагати по господарству під час літньої відпустки в Провансі. Проте невдовзі це рішення обертається для них драматичними наслідками. Трейлер наповнений натяками на небезпеку: леза ножів, напружені погляди та зловісна атмосфера дають зрозуміти, що Теодора приховує щось страшне.

Режисеркою та сценаристкою стрічки стала Неле Мюллер-Штефен. У ролях — Валері Пахнер, Фарі Ярдім, Найла Шуберт, Каспар Гоффман, Жульєн де Сен-Жан, Сіна Мартенс, Йоганн фон Бюлов, Мівек Пака, Том Рей та Ніна Зем.

Фільм, що поєднує соціальну напругу "Паразитів" і моторошний естетизм "Солтберна", отримає світову прем’єру 18 лютого на Берлінському кінофестивалі, а вже 7 березня відкриє свої таємниці для глядачів Netflix.

Джерело: Gamesradar