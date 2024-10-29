sonyazhytkova .29 октября, 2024 4

Netflix оголосив дату прем'єри та представив трейлер нової драматичної серії "Людина всередині".

"Людина всередині" — це емоційна адаптація документального фільму Маїте Альберді "Таємний агент", яка дебютує на Netflix 21 листопада. Серіал розповідає про Чарльза (Тед Дансон), який відчуває, що його життя стало одноманітним і безперспективним. Минув рік після смерті його дружини, і він почав віддалятися від доньки Емілі (Мері Елізабет Елліс). Але доля підкидає йому шанс, коли він натрапляє на оголошення приватної детективки Джулі (Ліла Річкріку Естрада), що спонукає його до нової пригоди.

Місія Чарльза полягає в тому, щоб піти під прикриттям до будинку для людей похилого віку Pacific View у Сан-Франциско та розкрити таємницю вкраденої сімейної реліквії. Усі — мешканці та працівники — можуть виявитися підозрюваними, і Чарльзу потрібно буде розгадати цю загадку, залишаючись непоміченим у всевидющому оці Діді, директорки закладу. Але зберігати низький профіль не так просто: доброзичливий Чарльз швидко завойовує симпатії інших мешканців. Ставши "людиною всередині", він вирушає в захопливу подорож, що відкриває йому нові горизонти життя та допомагає відновити зв’язок з Емілі.

Серіал порушує важливі питання, такі як вік, самотність та деменція Альцгеймера, які стають все більш актуальними у сучасному суспільстві.

У створенні проєкту також взяли участь талановиті актори, зокрема Стівен Маккінлі Хендерсон, Саллі Страттерс, Юджин Кордеро, Маргарет Авері, Джон Гец, Сьюзен Руттан, Лорі Тан Чін, Клайд Кусатсу, Марк Еван Джексон, Джама Вільямсон, Уайат Янг, Дюс Баско, Лінкольн Ламберт і Керрі О'Меллі. Цей багатогранний каст обіцяє подарувати глядачам незабутні моменти, які змусять їх задуматися про важливість зв'язків між людьми, незалежно від віку.

Джерело: Deadline