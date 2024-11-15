sonyazhytkova .15 ноября, 2024 4

Netflix опублікував трейлер конспірологічного трилера "The Madness" від Стівена Белбера. Усі вісім серій вийдуть 28 листопада. Домінго, номінант на "Оскар", зіграє політичного консультанта, що став телевізійним аналітиком Мансі Деніелсом.

"The Madness" розповідає історію Мансі, який під час відпустки в Поконо намагається знайти натхнення для написання великого американського роману. Однак його спокійне життя різко змінюється, коли він стає єдиним свідком вбивства відомого білого супремасиста, і згодом після цього його намагаються підставити за цей злочин.

Мансі змушений тікати, щоб очистити своє ім’я та розкрити глобальну змову, перш ніж стане занадто пізно. У процесі він відновить зв’язки з родиною, знайде несподіваних союзників і боротиметься за правду у світі, де панує дезінформація.

В серіалі, що триматиме в напрузі до самого кінця, також з’являться Марша Стефані Блейк, Габріель Грем, Джон Ортіс, Тамсін Тополскі та Т. Дж. Міксон. Серед запрошених акторів — Деон Коул, Хейміш Аллан-Хедлі, Енніс Есмер, Алісон Райт, Бредлі Вітфорд і Стівен МакКінлі Хендерсон.

Джерело: Deadline