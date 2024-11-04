sonyazhytkova .4 ноября, 2024 11

Нарешті з'явився трейлер нового шоу Star Wars під назвою "Skeleton Crew", який обіцяє нам захоплюючі пригоди в ретро-стилі та безліч веселощів.

У трейлері, який ви можете переглянути вище, ми стаємо свідками того, як група дітей опиняється в небезпеці та знаходить порятунок у персонажа Джуда Лоу – Йода На Навуда. Проте до безпечного укриття їм ще далеко, оскільки за ними полюють пірати. Атмосфера трейлера підкреслюється ретро-електронною музикою, зокрема відомим хітом "Major Tom (Coming Home)", а глядачі можуть насолодитися сценами з Явасами, подорожами на світловій швидкості та епічними космічними битвами – це дійсно захоплююча подорож у всесвіті Star Wars.

Серіал створює атмосферу, що нагадує про роботи студії Amblin, тому новий трейлер гармонійно відображає цей настрій. Джуд Лоу нещодавно підкреслив, що шоу зосереджується на важливості командної роботи, подоланні страхів та переосмисленні власних слабкостей для досягнення успіху.

Окрім Лоу, у про'кті також з’являться Керрі Кондон, Нік Фрост, Тунде Адебімпе та Джаліль Уайт. Молодіжний склад акторів представлений Раві Кабот-Кон'єром у ролі Віма, Кріяну Краттер у ролі КБ, Робертом Тімоті Смітом у ролі Ніла та Райаном Кієром Армстронгом у ролі Ферн.

Серіал створили Джон Уоттс, режисер "Людини-павука" з MCU, та його постійний партнер Крістофер Форд.

"Skeleton Crew" вийде на Disney Plus 3 грудня з подвійним епізодом.

Джерело: Gamesradar