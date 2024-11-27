sonyazhytkova .27 ноября, 2024 14

Перший трейлер п’ятого сезону "The Chosen: Last Supper" від студії 5&2 вже побачив світ, а офіційний реліз на стрімінгових платформах заплановано на 2025 рік.

"The Chosen: Last Supper" переносить глядачів до Ізраїлю часів римського панування, коли народ зустрічає Ісуса як нового короля, а його учні чекають на його коронацію. Однак замість того, щоб протистояти Риму, Ісус змінює хід святкування Пасхи, ставлячи під загрозу владу релігійних і політичних лідерів, готових на все, аби ця вечеря стала його останньою.

Серіал, що розповідає історію життя Ісуса (Джонатан Румі) через призму тих, хто був поруч, дарує глибокий і емоційно насичений погляд на його вчення.

Почавши як краудфандинговий проєкт, "The Chosen" здобув понад 250 мільйонів глядачів і 17 мільйонів підписників у соцмережах, ставши однією з найуспішніших серій сучасності.

Джерело: Deadline