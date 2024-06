sonyazhytkova .14 июня, 2024 8

Netflix презентував трейлер до зворушливої стрічки "The Imaginary", створеного культовим аніматором Yoshiyuki Momose ("Віднесені привидами") та студією Ponoc.

Анімаційна стрічка розповідає про маленьку Аманду та її уявного друга Руджера, якого вона створила для спільних захоплюючих пригод у світі своїх фантазій. Коли ж Руджер залишається сам у "Місті Уявних", де мешкають забуті та покинуті уявні друзі, йому доводиться зіштовхнутися з таємничою загрозою.

Фільм є екранізацією однойменного роману А.Ф. Харролда та ілюстрацій Емілі Граветт і використовує унікальні техніки у відтінках світла і тіней. Сценарій написав і продюсував дворазовий номінант на премію Оскар Йошіакі Нішімура, відомий завдяки фільмам "The Tale of The Princess Kaguya" і "When Marnie Was There".

У фільмі також звучать голоси відомих акторів, таких як Хейлі Етвелл, Скай Катц, Джеремі Свіфт, Кал Пенн, Левар Бартон і інші.

Очікуємо прем'єру цього анімаційного шедевру вже 5 липня.





Джерело: Deadline