sonyazhytkova .22 мая, 2025 0

Український кінопростір готується до гучної прем'єри — студія ForeFilms представила трейлер науково-фантастичної драми "Ти — космос", яка вже стала сенсацією на міжнародній арені.



Це перша повнометражна стрічка Павла Острікова — режисера та сценариста, відомого своїми короткометражками на межі драми і абсурду. Його дебют у повному метрі обіцяє бути подією, яку важко оминути.

У центрі сюжету — Андрій, український космічний далекобійник, який займається транспортуванням ядерних відходів із Землі на один із супутників Юпітера. Звична рутина героя обривається катастрофою планетарного масштабу: Земля вибухає, а її уламки знищують усе живе. Андрій опиняється наодинці у безмежному космосі — останній представник людства.

Проте несподівано на зв’язок виходить Катрін — француженка, яка також вижила і потребує порятунку. Незважаючи на неймовірну відстань і технологічні перепони, Андрій вирішує врятувати незнайомку, навіть якщо для цього доведеться порушити закони Всесвіту. І, можливо, знайти сенс у безнадії.

Жанрово стрічка балансує між науковою фантастикою, драмою та ніжною комедією, що додає історії глибини й людяності. Атмосфера фільму поєднує меланхолійний настрій із абсурдом космічної ізоляції та вірою у людський зв’язок — навіть за межами Землі.

Цікаво, що Павло Остріков сам написав сценарій до фільму, а його режисерський підхід поєднує іронію та філософію. Саундтрек до стрічки обіцяє бути атмосферним, а візуальний стиль — стильним і мінімалістичним, у дусі найкращих прикладів європейського жанрового кіно.

Фільм "Ти — космос" вийде у широкий прокат в Україні 20 листопада 2025 року. Уже зараз трейлер викликає інтерес не лише у фанатів наукової фантастики, а й у поціновувачів авторського кіно. І якщо судити з першого враження — на нас чекає дійсно унікальна українська історія, яка здатна зворушити серця в будь-якій точці галактики.