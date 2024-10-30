sonyazhytkova .30 октября, 2024 0

Amazon MGM Studios випустила перший трейлер фільму "Unstoppable", який відкриває завісу над захоплюючою реальною історією боротьби на рингу. Прем'єра стрічки відбудеться 6 грудня.



Фільм "Unstoppable" є екранізацією однойменної книги Роблеса та Остіна Мерфі, прем'єра якої відбулася на цьогорічному Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Ця стрічка розкриває спортивну кар'єру Роблеса, який, попри те що народився без правої ноги та зростав у складних умовах, став чемпіоном NCAA Division I, здобувши національний титул у боротьбі проти університету, що йому відмовив — потужного айовського закладу. Дженніфер Лопез втілює образ матері Роблеса, Джуді, а також у картині з'являються Боббі Каннавале, Майкл Пенья, сам Роблес та Дон Чідл.

Ця робота також є режисерським дебютом Вільяма Голденберга, лауреата "Оскара" за монтаж, який співпрацював з продюсером Беном Аффлеком, відомим своїми проєктами "Air" та "Argo". Сценарій написали Ерік Шампнелла, Алекс Гарріс та Джон Хіндман.

"Unstoppable" потрапляє до числа кількох спортивних фільмів, які претендують на нагороди цього сезону, серед яких також "Challengers" від Лукаса Гваданіно та "The Fire Inside" Рейчел Моррісон, що розповідає про боксерку Кларессу "Ті-Рекс" Шілдс. Крім того, до уваги також потрапила драма "Nickel Boys" від Рамелла Росса, адаптована за романом Колсона Уайтгеда.

Цей фільм має потенціал стати не лише джерелом натхнення, а й значним внеском у світ спортивного кіно, акцентуючи увагу на неймовірній стійкості людського духу, де боротьба стає справжнім символом мужності.

Джерело: Deadline