sonyazhytkova .12 июля, 2024 9

Warner Bros. представила трейлер першої частини двосерійного фільму режисера Брендона В'єтті, який базується на класичному коміксі та вийде на екрани пізніше цього року.

Цей проєкт від Warner Bros. Animation та Paramount є першою частиною фільму, створеного за мотивами відомого коміксу DC Comics "Watchmen". Сатиричний твір зображує альтернативну реальність, де супергерої, відомі як костюмовані месники, були оголошені поза законом. Warner Bros. Discovery Home Entertainment випустить фільм режисера Брендона В'єтті на цифрових платформах 13 серпня, а на Blu-ray - 27 серпня.

Головні ролі озвучили Меттью Різ (Ден Драйберг і Нічний Сова), Кейті Сакгофф (Лорі Юспечик і Шовковий Привид), Тітус Веллівер (Роршах і Волтер Ковач) та Майкл Серверіс (Джонатан Остерман і Доктор Мангеттен). Серед акторів озвучування також присутні Трой Бейкер, Едріенн Барбо, Корі Бертон, Джеффрі Комбс, Келлі Ху та Філ Ламарр.

У 2009 році Warner Bros. випустила на великі екрани кіноадаптацію "Watchmen" режисера Зака Снайдера після тривалого процесу розробки. У головних ролях зіграли Біллі Крадуп, Метью Гуд, Джекі Ерл Хейлі, Джеффрі Дін Морган та Патрік Вілсон. Фільм отримав 65% схвальних відгуків на Rotten Tomatoes і зібрав $185 мільйонів у світовому прокаті.

Через десятиліття на HBO вийшов серіал від Деймона Лінделофа, який розгортається через 34 роки після подій коміксу. Шоу отримало широке визнання, здобувши 11 премій "Еммі" з 26 номінацій.

Джерело: Нollywoodreporter