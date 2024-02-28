sonyazhytkova .28 февраля, 2024 11

Зараз молоде покоління прагне глибокого змісту і не проти дивитися довгі кінострічки, як, наприклад, "Оппенгеймер".

Готуйтеся до захоплюючих кінематографічних подорожей, любителі кіно! Запасайтеся попкорном, солодощами і газованими напоями, адже цим вікендом на вас чекає науково-фантастичне продовження "Дюни: Частина Друга", тривалість якого складає 166 хвилин. Режисер Дені Вільнев підкреслює, що серед молодих глядачів є аудиторія, яка прагне дивитися тривалі кінострічки. Він розповів у виключному інтерв'ю британській газеті The Times:

"Ця сюжетна лінія має глибокий зміст. Я б ніколи не зняв "Дюну" як один фільм. Це було єдине рішення для мого успіху. Не забувайте про "Оппенгеймера". Це тривалий фільм з рейтингом R про ядерну фізику, де переважна частина часу присвячена діалогам. Тим не менш, аудиторія була молода - це був фільм року для моїх дітей. Є певна тенденція. Молодь зацікавлена у тривалих стрічках, тому що, заплативши гроші, вони очікують побачити щось справжнє. Вони прагнуть глибини".

"Дюна: Частина Друга" зіткнулася з більшими проблемами, ніж просто тривалість в майже три години. Якби адаптація книги Френка Герберта 1965 року від Warner Bros. не стала хітом у 2021 році, не відбулося б продовження, яке вже незабаром вийде на екрани кінотеатрів. Вільнев також зазначив у тому ж інтерв'ю:

"Я погодився на ризик. Після завершення зйомок "Блейд Раннер 2049", який отримав високі оцінки від критиків, але не був успішним у касовому плані, я був готовий взяти на себе відповідальність. Мені довелося довести свою вартість, оскільки кінематограф - це поєднання промисловості та мистецтва, де завжди присутній ризик, який не любить Уолл-стріт".

Джерело: Мovieweb