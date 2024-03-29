sonyazhytkova .29 марта, 2024 3

Ця новина надійшла незабаром після того, як вийшла друга частина у кінопрокат, інформація журналу Variety підтверджує, що бюджет триквелу, "Вінні Пух: Кров і Мед 3", буде ще більшим, ніж у його попередника.

"Вінні Пух: Кров і Мед 3" також презентує декілька нових улюблених персонажів зі світу А.А. Мільна, які стануть джерелом найжахливіших створінь поряд із Пухом, Пятачком і Тигром.

Оголошення, що компанії Jagged Edge Pictures, Ріс Фрейк-Вотерфілд та Скотт Чемберс продовжать розповідь про дитинство багатьох на кровавий та жорстокий спосіб у "Вінні Пух: Кров і Мед 3", надійшло в момент виходу продовження у кінопрокат, і тепер фільм демонстурується в рамках трьохденного кінопоказу. Не можна не зауважити, що третя частина також стане складовою нового проєкту "Пуховий всесвіт", який об'єднає персонажів з різних історій для кросовер-події "Пуховий всесвіт: Монстри збираються", включаючи Пуха, Пятачка, Бембі, Піноккіо, Пітера Пена та інших.

Джерело: Мovieweb