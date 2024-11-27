sonyazhytkova .27 ноября, 2024 7

Студії Sky та AMC представили перший тизер нового сезону кримінальної драми "Банди Лондона", обіцяючи ще більше динаміки та напруги, ніж у попередніх частинах.

У новому сезоні "Банд Лондона" до основного складу акторів приєднуються знайомі обличчя: Сопе Дісірісу у ролі Еліота Картера, Джо Коул як Шон Уоллес, Мішель Ферлі в ролі Маріан Уоллес, Лусіан Мсаматі — Ед Думані, Браян Вернел — Біллі Уоллес, Нарґес Рашиді — Лале та Асіф Раза Мір — Асіф Афід.

Цього разу до команди приєдналися нові зірки: Ендрю Коджі, Річард Дормер та Т’Нія Міллер, а також гості — Філ Даніелс, Рут Шін та Мат Фрейзер.

Третій сезон обіцяє бути наповнений драматичними подіями: після того, як забруднена партія кокаїну забирає сотні життів, Лондон охоплює хаос. Конфлікти між новими і знайомими персонажами, пов'язаними кровними узи, спровокують неочікувані альянси, жорстокі сутички за владу та запеклі суперництва.

Сюжет почнеться з того, що Еліот, колишній поліцейський під прикриттям, а тепер гангстер, об'єднується з родиною Думані. Залишаючи за собою слід насильства, нова трагедія з кокаїном призведе до нових зіткнень і боротьби за контроль у кримінальному світі Лондона.

Прем'єра третього сезону, запланована на 2025 рік і обіцяє бути сповнена потужних моментів, несподіваних поворотів і гострих суперництв.

Джерело: Deadline