sonyazhytkova .29 декабря, 2024 1

Навіть якщо третій сезон стане закінченням історії, яку задумав її творець і режисер Хван Дон-хьок, він запевняє, що це "не буде кінцем світу 'Гри в кальмара'". Насправді, все тільки починається.

У новому інтерв'ю для TheWrap Хван Дон-хьок поділився планами на майбутнє "Гри в кальмара" та пояснив, яку роль він відіграватиме в еволюції створеного ним світу під наглядом Netflix. Хоча саме стрімінгова платформа має контроль над франшизою, Хван, як творець і режисер, не виключає своєї участі в подальших проєктах, що розширюватимуть всесвіт "Гри в кальмара".

Після неймовірного успіху першого сезону, який став найбільш перегляданим серіалом на платформі, Netflix почав розширювати цей світ поза межі телевізійного формату. Вийшов спін-оф у вигляді реаліті-шоу "Squid Game: The Challenge", що спричинив суперечки через умови участі та загрози судовими позовами. Незважаючи на це, другий сезон вже готується до запуску, але Хван не бере участі в цьому проєкті.

Також підтверджено, що розробляється спін-оф, який може бути англомовною адаптацією під керівництвом Девіда Фінчера. Хоча творець не поділився всіма подробицями, він зазначив, що "Netflix має план" щодо майбутнього всесвіту, який вийшов за межі оригінальної історії.

"Можливо, я стану консультантом або співтворцем одного з таких проектів. Хто знає?" — зазначив Хван. "Але третій сезон точно не стане кінцем всесвіту 'Гри в кальмара'".

Тим часом фанатів чекає вже підтверджений та знятий третій сезон серіалу, який вийде в 2025 році. Хван зізнався, що під час роботи над другим сезоном зрозумів: одного сезону недостатньо для завершення історії. "Історія розтягнулася через додавання нових персонажів та подій", — пояснив він. Тому, через шість місяців роботи над сценарієм, Хван звернувся до Netflix із пропозицією розділити сезон на два, на що платформа з радістю погодилася. Адже серіал зібрав 2,2 мільярда годин перегляду за перші 91 день — більше, ніж будь-який інший оригінальний проєкт Netflix.

Враховуючи успіх, не дивно, що всесвіт "Гри в кальмара" розширюється у напрямку мерчу, реаліті-шоу та інших форматів.

Джерело: Мovieweb