sonyazhytkova .4 октября, 2024 11

Мерфі, який є одним із найвпливовіших творців сучасного телебачення, підтвердив, що новий сезон матиме назву "Оригінальний монстр". Також він анонсував, що зйомки стартують на Гелловін у партнерстві з Іаном Бренаном.

У попередніх сезонах антології були розкриті справи Джеффрі Дамера та братів Менендес, а в "Оригінальному монстрі" Раян Мерфі зосередиться на одній з перших справ серійного вбивці в американській історії — Еда Гейна. Дії розгортатимуться в кінці 1950-х років, а Чарлі Ганнем втілить образ цього жахливого злочинця, який забрав життя дев'яти людей і жорстоко розчленував ще більше жертв. Справи Гейна, відомого своєю шокуючою діяльністю, стали основою для створення культових персонажів у фільмах жахів, зокрема Leatherface з "Техаської різанини бензопилою".

Мерфі в інтерв'ю з Collider поділився своїми планами щодо нового сезону та пояснив, чому обрали саме Гейна, чия справа відбулася в епоху, коли медіа ще не мали значного впливу на американське суспільство. Попередні сезони "Monster" акцентували на важливості медіа, тому третій сезон стане новим етапом для шоу. За словами Мерфі:

"Після завершення 'Менендесів' Іан і я розмірковували про те, звідки ж виникає наш культурний інтерес до серійних вбивць. Ми дійшли висновку, що першим, хто став знаменитістю такого рівня, був Ед, який миттєво став божевільним кумиром після арешту. Ніхто раніше не бачив нічого подібного. Ми виявили, що, звісно, він мав свої причини, але також страждав на шизофренію. Його історія дійсно захоплююча".

Мерфі також поділився, що вибір Чарлі Ганнема на головну роль став можливим завдяки рекомендації режисера Макса Вінклера, сина Генрі Вінклера. Вінклер працюватиме над кількома епізодами "Оригінального" монстра після успішної співпраці з Мерфі в проєктах "American Horror Story", "Feud та Monster".

Кар'єра Раяна Мерфі на телебаченні говорить сама за себе. Після успішних проєктів, таких як "American Crime Story" з трьома вдалими сезонами, "Feud" та "Halston", він зумів добре поєднати сенсаційність і реальність у "Monster", створивши два значні хіта. Проте такий мікс не обійшовся без контроверсій, особливо у зв'язку з останнім сезоном "Monster". З нетерпінням чекаємо на нові критичні відгуки та суперечки, які неминуче виникнуть з виходом третього сезону.

Джерело: Мovieweb