sonyazhytkova .14 сентября, 2024 4

Перші дві частини шоу стали справжнім хітом, утримуючи лідерство на платформі протягом січня-червня 2023 року, що й стало причиною продовження серіалу на третій і четвертий сезони.

Третій сезон "Джинні та Джорджія" заглибиться у наслідки арешту Джорджії Міллер (Антонія Джентрі), який став кульмінаційним моментом фіналу попереднього сезону. У цей час Джинні Міллер (Бріанна Говей) зіштовхнеться з новими труднощами, які стосуються не лише проблем з матір’ю, але й її особистих переживань.

За інформацією від Netflix, до акторського складу приєдналися нові зірки: Тай Дорен, відомий за роллю в серіалі "Маніфест", і Ноа Ламанна з "Зоряний шлях: Дивні нові світи". Дорен грає Вулфа - невимушеного хлопця, який, хоча і навчається в класі поезії разом з Джинні, зневажає літературу. Ламанна ж зіграє Тріса - друга Маркуса Бейкера (Фелікс Маллард) і Сільвер (Кейтлін Веллс), розумного скейтбордиста і наставника.

Зараз серіал переходить до стадії постпродакшну, а прем'єра третього сезону запланована на 2025 рік.

Джерело: Screenrant