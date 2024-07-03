sonyazhytkova .3 июля, 2024 8

Кінокомпанія Lionsgate оголосила, що триквел з Джессі Айзенбергом у головній ролі побачить світ 14 листопада 2025 року.

Серед інших очікуваних прем'єр листопада 2025 року - "Блейд" від Marvel і "Бугонія" Йоргоса Лантімоса з Еммою Стоун і Джессі Племонсом, заплановані на 7 листопада, а також "Зоотрополіс 2" і "Зламаний: Частина друга", які вийдуть 26 листопада.

Хоча сюжет "Ілюзії обману 3" тримається в секреті, відомо, що фільм поверне глядачам знайомих "Чотирьох вершників", водночас представивши нове покоління магів. Цей фільм є продовженням франшизи, яка вже зібрала 687 мільйонів доларів у всьому світі.

До складу акторів повернуться Джессі Айзенберг, Вуді Гаррельсон, Айла Фішер, Дейв Франко та Морган Фрімен. До них приєднаються Джастіс Сміт, Домінік Сесса, Аріана Грінблатт та Розамунд Пайк, які виконають нові ролі. Продюсерами фільму виступають Боббі Коен та Алекс Куртцман.

Джерело: Deadline