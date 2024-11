sonyazhytkova .7 ноября, 2024 5

Червоні туфельки, які стали символом мюзиклу 1939 року "Чарівник країни Оз" завдяки талановитій акторці Джуді Гарланд, виставлені на аукціон — і їх можна придбати за понад мільйон доларів.



Наразі ставка становить $812,500, а з урахуванням комісії аукціону Heritage Auctions ціна досягла $1,015,625. Аукціон триватиме до 7 грудня.

Відомо, що існує всього чотири пари цих легендарних туфель, одна з яких знаходиться в Смітсонівському інституті. Туфлі, виставлені на аукціон, стали частиною найбільш знакових моментів фільму, таких як танці під час пісні "We’re Off to See the Wizard", сцена в маковому полі та епізод, коли зла відьма намагається зняти черевички з ніг Дороті, ледь не вражена електричним струмом. Однак ці туфлі належать до двох різних пар, одна з яких зберігається в музеї.

Цікава й післяфільмова історія цих черевиків. Після знаменитого аукціону MGM 1970 року, на якому було продано багато речей студії, пара потрапила до Майкла Шоу. Протягом 1980-х він виставляв їх у музеях, зокрема в Музеї Джуді Гарланд у Міннесоті, де туфельки були викрадені у 2005 році. Вони залишались зниклими до 2018 року, коли, за підказкою, ФБР їх знайшло. Як виявилось, черевики викрав реабілітований мафіозі Тері Джон Мартін, який помилково вважав, що вони прикрашені справжніми коштовними каменями. Мартіна засудили за крадіжку художнього твору, і в 2023 році він визнав свою провину.

Туфлі, що знову виставлені на аукціон, можуть стати вашими вже 7 грудня. Якщо ж мільйон доларів не входить у ваш бюджет, можна звернути увагу на інший цікавий лот аукціону: капелюх Маргарет Гемілтон, який вона носила в ролі злої відьми заходу. Відомий як "Летючий капелюх", він з’являється в сцені з торнадо. Стартова ціна лота — $100,000.

Джерело: Deadline