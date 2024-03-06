sonyazhytkova .6 марта, 2024 13

Остання картина з зіркою "Сутінок" від студій A24 і Film4, вже отримує величезні похвали й набирає 90% на популярному кіноресурсі. Критики та глядачі відзначають стрічку за її неперевершеність та вражаючу гру актриси.

У фільмі "Love Lies Bleeding", дія якого розгортається у 1980-х роках, розповідається про Лу (Стюарт), керівницю місцевого фітнес-центру, яка закохується в бодібілдершу Джекі (виконану Кеті О'Браян), що проїзджала через містечко, під час свого шляху на змагання у Лас-Вегасі. Проте їхнє кохання стикається з насильством, коли вони потрапляють у кримінальний світ Лу.

Режисеркою стрічки є Роза Гласс, яка також співпрацювала над сценарієм разом із Веронікою Тофільскою (Ханна). У ролях - Стюарт і О'Браян, а також Дженна Малон, Анна Баришнікова та Дейв Франко.

Третій фільм з Крістен Стюарт, "Love Lies Bleeding", здобув рейтинг понад 90% на сайті оглядів, долучившись до "Clouds of Sils Maria" 2014 року (рейтинг 91%) та "Certain Women" 2016 року (рейтинг 92%). Крім того, Стюарт з'являлася у документальному фільмі "Love, Antosha", який отримав рейтинг 97%. За роль Лу у фільмі "Love Lies Bleeding" критики постійно хвалять актрису, відзначаючи її видатну гру.

Меттью Крейд з The Wrap зауважив, що зірка "Сутінок" вражає своєю акторською силою у ролі, яка вимагає від неї виразно відтворити сексуальність, кохання, хіть, гнів та зв'язок. Огляд від Bloody Disgusting хвалить увесь акторський склад фільму, особливо відзначаючи Стюарт та О'Браян. Вони підкреслюють, що навіть серед дикості і насильства, що відбуваються на екрані, акторки здатні вражати. Стрічка насправді належить Стюарт, яка піднімає кожен момент на екрані, разом з О'Браян, яка проявляє все більшу впевненість у своїй ролі по мірі розвитку подій.

Джерело: Мovieweb