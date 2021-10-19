Анастасия Лях .19 октября, 2021 1

Камерный психологический триллер «Виновный» неожиданно продемонстрировал очень впечатляющий результат на стриминге Netflix. Об этом написал сам Джилленхол у себя в Инстаграме.

За четыре недели со дня релиза фильм собрал 69 миллионов просмотров. Для столь маленькой, малобюджетной картины, в которой, по сути, играет всего один актер, это отличнейший результат.

«Виновный» — американский ремейк одноименного датского монотриллера, главный герой которого работает диспетчером в колл-центре службы спасения и принимает звонок от девушки, которая говорит, что ее выкрали и везут в неизвестном направлении. В оригинале играет один-единственный актер, сольное выступление которого дополняется голосами из телефонной трубки.

Режиссером ремейка выступил Антуан Фукуа («Тренировочный день», «Уравнитель»), который снял ленту дистанционно во время пандемии, пребывая на самоизоляции.