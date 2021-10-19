Камерный психологический триллер «Виновный» неожиданно продемонстрировал очень впечатляющий результат на стриминге Netflix. Об этом написал сам Джилленхол у себя в Инстаграме.
За четыре недели со дня релиза фильм собрал 69 миллионов просмотров. Для столь маленькой, малобюджетной картины, в которой, по сути, играет всего один актер, это отличнейший результат.
«Виновный» — американский ремейк одноименного датского монотриллера, главный герой которого работает диспетчером в
Режиссером ремейка выступил Антуан Фукуа («Тренировочный день», «Уравнитель»), который снял ленту дистанционно во время пандемии, пребывая на самоизоляции.