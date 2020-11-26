На потоковом сервисе Hulu вышел психологический
«Взаперти» стал самым просматриваемым проектом за всю историю Hulu. Точных цифр сервис не называет, но также утверждает, что картина стала самым обсуждаемым оригинальным проектом Hulu в Твиттере.
«Взаперти» рассказывает историю одержимой матери, которая нездорово опекается дочерью, прикованной к инвалидному креслу. Девочка, которая не покидает дом и ничего не знает о реальном мире, однажды узнает страшную правду о матери.
Режиссером выступил Аниш Чаганти, известный по
Фильм стартовал на платформе, а также в кинотеатрах на некоторых территориях 19 ноября.