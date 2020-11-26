Анастасия Лях .26 ноября, 2020 3

На потоковом сервисе Hulu вышел психологический хоррор-триллер «Взаперти» с Сарой Полсон в главной роли. Фильм установил абсолютный рекорд в рамках стриминга, сообщает Deadline.

«Взаперти» стал самым просматриваемым проектом за всю историю Hulu. Точных цифр сервис не называет, но также утверждает, что картина стала самым обсуждаемым оригинальным проектом Hulu в Твиттере.

«Взаперти» рассказывает историю одержимой матери, которая нездорово опекается дочерью, прикованной к инвалидному креслу. Девочка, которая не покидает дом и ничего не знает о реальном мире, однажды узнает страшную правду о матери.

Режиссером выступил Аниш Чаганти, известный по десктоп-триллеру «Поиск» с Джоном Чо.

Фильм стартовал на платформе, а также в кинотеатрах на некоторых территориях 19 ноября.