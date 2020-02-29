Анастасия Лях .29 февраля, 2020 2

На фото: Главные герои трилогии "Назад в будущее"

Культовая комедийная научно-фантастическая трилогия Роберта Земекиса о путешествиях во времени Марти МакФлая и доктора Эмметта Брауна может получить перезагрузку.

Информацию подтвердил актер Том Холланд, с которым велись переговоры. О том, что он имел подобный разговор, звезда «Человека-паука» рассказал в интервью радиоканалу BBC Radio 1, не вдаваясь в подробности. Надо полагать, Холланду была предложена роль МакФлая, которого в оригинальных фильмах играл Майкл Джей Фокс.

На данный момент официально ремейк не запущен в производство. Но, судя по всему, продюсерская компания Стивена Спилберга Amblin Entertainment готова работать над перезапуском.

Что касается Холланда, он уже в марте должен приступить к съемкам в экранизации приключенческой видеоигры «Неизведанное: Удача Дрейка».