sonyazhytkova .29 февраля, 2024 9

Зірка серіалу "Swagger", приєднався до акторського складу романтичної стрічки, яка буде спродюсована та показана BET+.

Режисером проєкту виступатиме Роджер Бобб. Сценарій до фільму створив Трелл Вудберрі, а продюсерською роботою займається Перрі Кемпер. У стрічці розгортається історія двох самотніх батьків, які випадково поміняли свої телефони та рюкзаки дітей, і тепер вони мусять допомагати один одному у надзвичайно напружену передріздвяну ніч. Ця помилка випадково допомагає їм не лише краще пізнати один одного, але й зануритися у закоханість.

Вайлдс, також відомий як номінант на "Греммі", вразив глядачів своїми ролями у серіалах "Swagger" та "Величезний". Його акторський талант блискавично визнавали в таких фільмах, як "Втеча", "Таємне життя бджіл" та "Половина Нельсона".

Джерело: Deadline