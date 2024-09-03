sonyazhytkova .3 сентября, 2024 10

З'явився дебютний трейлер жанрового трилера "2073", який занурить глядачів у моторошну антиутопію. Світова прем'єра фільму відбудеться 2 вересня.



Азіф Кападія не лише став режисером, але й зібрав потужний акторський склад: Саманту Мортон, Наомі Аккі та Гектора Хьюї.

"2073" черпає натхнення у культовій короткометражці Кріса Маркера "Злітна смуга" 1962 року. Ця картина розповідає про мандрівника у часі, який намагається змінити хід історії та врятувати майбутнє людства. До речі, саме цей сюжет свого часу ліг в основу науково-фантастичного фільму "12 мавп" Террі Гілліама, де зіграли Брюс Вілліс та Бред Пітт.

За сюжетом, у 2073 році людство зіткнулося з найстрашнішими реаліями сучасного світу: дрони спостереження заполонили небо, озброєні поліцейські загони контролюють руїни міст, а ті, що вижили, змушені ховатися під землею, намагаючись зберегти хоча б згадки про колишню свободу та надію.



Фільм гармонійно поєднує елементи візіонерської наукової фантастики та спекулятивної документалістики. Саманта Мортон перевтілилась у героїню, яку переслідують жахливі видіння минулого - нашої теперішньої реальності, відображеної у кадрах, що підкреслюють актуальні глобальні кризи: авторитаризм, неконтрольовані технологічні гіганти, нерівність і кліматичні зміни.

Синопсис завершують словами: "2073" – це невідворотний погляд на темне майбутнє, яке може стати нашою власною долею.

Джерело: Deadline