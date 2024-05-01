sonyazhytkova .1 мая, 2024 9

Також, до майбутнього лімітованого серіалу долучається Робін де Хесус.

Оскароносний Трой Котсур, Еббі Лі, Одесса Янг та Робін де Хесус отримали основні ролі у цій обмеженій серії, що створена Захом Бейліном та Кейт Сусман. Ще сім акторів - Амір Малаклу, Дон Харві, Форрест Вебер, Френсіс Бенгаму, Ґас Бірні, Джон Елс та Стів Віттінг - грають повторювані ролі. Вони приєднуються до раніше оголошених Клеопатри Коулмен, Амаки Окафор, Сопе Дірісу, Дагмари Домінчик та Кріса Коя.

У "Чорному Кролику" Джейсон Бейтмен та Джуд Лоу грають братів. Лоу у ролі Джейка, власника нью-йоркського закладу. Його рішення прийняти бурхливого брата, відтвореного Бейтменом, відкриває двері до небезпек, що загрожують його історії успіху. Серед цих загроз — злочинний світ.

Серіал "Чорний Кролик", який отримав схвалення від Netflix у березні, є останнім проєктом, який виплив із загальної угоди про створення фільмів та телевізійних шоу, укладеної у 2018 році між Джейсоном Бейтменом, Майклом Костіганом та їх компанією Aggregate Films.

Шоураннерами будуть Зах Бейлін та Кейт Сусман через свою компанію Youngblood Pictures. Окрім того, Бейтмен та Костіган з Aggregate виступають в ролі виконавчих продюсерів разом із Джудом Лоу та Беном Джексонома, а також з Ендрю Гіндеракером, Заком Фрогновскі, Джастіном Леві, Девідом Берноном і Ерікою Кей.

Джерело: Нollywoodreporter