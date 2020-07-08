Анастасия Лях .8 июля, 2020 8

The DisInsider опубликовал слух, согласно которому студия Disney наконец запускает в производство продолжение научной фантастики «Трон: Наследие», которая вышла на экраны в 2010 году и в свою очередь была сиквелом-ремейком фильма 1982 года.

Издание цитирует слова диснеевского директора по музыкальному сопровождению и саундтрекам, который утверждает, что сценарий нового «Трона» уже написан, и он якобы «невероятен». Но ни режиссера, ни актерского состава у проекта пока нет.

Напомним, в оригинальном «Троне» главную роль исполнил Джефф Бриджес, персонаж которого неким образом оцифровался и попал в компьютерную сеть, где и застрял на долгие годы. В «Наследии» главную роль исполнил Гаррет Хедлунд, сыгравший сына персонажа Бриджеса, который отправляется в Сеть на поиски отца.

Опять же по слухам, в третьем фильме ведущую партию может исполнить Джаред Лето.