sonyazhytkova .3 марта, 2025 13

"Капітан Америка: Чудесний новий світ" здобув свою третю перемогу у прокаті, проте ця досягнення виявилася скоріше формальним, оскільки кіноіндустрія переживає серйозні фінансові труднощі.

У вихідні, що завершилися 3 березня, фільм зібрав лише 15 мільйонів доларів на внутрішньому ринку США, що стало частиною найгіршого уїк-енду 2025 року, де всі стрічки принесли лише 52,4 мільйона доларів. Це стало величезним ударом для кінотеатрального бізнесу, що й досі намагається оговтатися від наслідків пандемії COVID-19.

Цікаво, що порівняно з попередніми кризовими періодами, коли фільм "Капітан Америка: Перший месник" зібрав у світовому прокаті 370,6 мільйона доларів, поточний результат нового фільму з $341,8 мільйона ще не досяг висоти попередніх частин франшизи.

Цього тижня цікаву конкуренцію "Капітану Америці" складав фільм "Останній подих", який заробив $7,8 мільйона і став срібним призером. Тим часом, "Мавпа" показав суттєвий спад, втративши 55% зборів. "Паддінгтон 3" продовжує успішно заробляти за кордоном, досягнувши $164,4 мільйона.

Кінопрокат може отримати новий поштовх завдяки таким релізам, як "Мікі 17" з Робертом Паттінсоном, який вийде 7 березня. З прогнозами зборів від $15 до $20 мільйонів у перший уїк-енд, цей фільм, разом із іншими новинками, може стати рятівником для прокатних компаній, що стикаються з фінансовими труднощами.

Сподіваємось, що найближчі тижні принесуть більше позитивних новин для кіноіндустрії, незважаючи на залишкові наслідки пандемії та зростання популярності стрімінгових платформ, які все ще відчутно впливають на ринок.

Джерело: Мovieweb