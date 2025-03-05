sonyazhytkova .5 марта, 2025 6

Зірка "Дивних див" виступила в Instagram із потужною заявою, засудивши журналістів, які пишуть "тривожні" статті про її зовнішність. Акторка наголосила, що це проблема, з якою стикається кожна молода жінка, яка росте під прицілом громадськості.

"Я почала працювати в індустрії у 10 років. Я виросла на очах у всього світу, але з якоїсь причини люди не можуть подорослішати разом зі мною", — сказала зірка в емоційному відео.

Вона звернула увагу на те, що їй доводиться читати статті з заголовками на кшталт: "Чому представники Gen Z так погано старіють?", "Що сталося з обличчям Міллі Боббі Браун?" або "Міллі Боббі Браун помилково прийняли за маму, коли вона гуляла з молодшою сестрою в Лос-Анджелесі".

Акторка підкреслила, що такі матеріали — це не журналістика, а булінг. "Дорослі люди витрачають час на розбір мого обличчя, мого тіла, мого стилю життя. А те, що деякі з цих текстів пишуть жінки, робить ситуацію ще гіршою. Ми постійно говоримо про підтримку молодих жінок, але коли доходить до діла, їх простіше принизити заради кліків".

Зірка "Електричного штату" наголосила, що не збирається відповідати чужим очікуванням: "Я не буду вибачатися за те, що дорослішаю. Я не збираюся підлаштовуватися під нереалістичні стандарти людей, які не можуть прийняти факт, що дівчина перетворюється на жінку. Я не дозволю присоромити себе за свою зовнішність, одяг чи спосіб самовираження".

На завершення акторка закликала суспільство замислитися: "Чому нам легше критикувати, ніж похвалити? Чому перша реакція — це сказати щось жахливе, а не просто щось приємне? Якщо у вас із цим проблема, то варто задуматися: що саме вас так бентежить? Давайте станемо кращими. Не тільки заради мене, а заради кожної дівчини, яка заслуговує дорослішати без страху бути знищеною за сам факт свого існування".

Міллі Боббі Браун не вперше відкрито говорить про складність дорослішання під пильною увагою громадськості. Ще у 2022 році, після досягнення 18-річчя, вона зазначала, що ставлення преси та соцмереж до неї помітно змінилося: "Це огидно, але це правда, і це ще одне підтвердження того, як молодих дівчат сексуалізують у сучасному світі".

Джерело: Deadline