sonyazhytkova .8 мая, 2025 9

Стрічка "Одне ціле" (Together), що вже наробила галасу на кінофестивалі "Санденс" і отримала захмарні 100% на Rotten Tomatoes, презентувала свій перший трейлер — і це справжнє божевілля. Зіркове подружжя Дейв Франко та Елісон Брі знову разом на екрані — і цього разу буквально.

Фільм від студії NEON, що подарувала нам такі хіти, як "Довгоніг" і "Мавпа", розповідає про Тіма і Міллі (їх грають Дейв Франко та Елісон Брі), пару, яка намагається зберегти стосунки, переїхавши в сільську місцевість. Але замість примирення їх чекає нестримний кошмар: після загадкового ритуалу губи закоханих злипаються, шкіра зростається, і будь-яка спроба втекти перетворюється на криваву м’ясорубку.

Основна дія розгортається у відлюдному будинку, ймовірно, проклятому дивакуватим культом, що з’являється на зловісному відеозаписі. І хоча трейлер лише натякає на майбутні жахи, рейтинг R за "жорстокий та тривожний контент, сексуальність і графічну наготу" говорить сам за себе.

Режисер Майкл Шенкс обіцяє глядачам не просто фільм жахів, а справжнє випробування тілом і розумом. "Одне ціле" — це історія любові, яка з часом гниє, пронизує плоть і залишає сліди не тільки в душі, а й на шкірі. І коли здається, що гірше бути вже не може… тіло каже: "Потримай мій скальпель".

Прем'єра стрічки відбудеться 21 серпня.

Джерело: Gamesradar