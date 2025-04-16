sonyazhytkova .16 апреля, 2025 4

Режисер культового фільму "Сам удома 2", Кріс Коламбус, відкрито зізнався, що 7-секундна поява Трампа в продовженні різдвяного хіта, стала для нього особистим тягарем і "кінематографічним альбатросом", який він би залюбки вирізав зі стрічки. Але не все так просто…

В інтерв’ю San Francisco Chronicle Коламбус назвав камео президента "прокляттям", яке тягнеться за ним уже понад 30 років.

"Це стало справжнім тягарем. Я просто хочу, щоб цього моменту не було", — поділився режисер. Кріс Коламбус додав, що хотів би вирізати цю сцену, але жартома зауважив: "Якщо я це зроблю — мене, мабуть, депортують. Скажуть, що я не гідний жити в США, і доведеться повертатися до Італії".

Це не вперше, коли режисер висловлює жаль щодо цього епізоду. У 2020 році він вже розповідав, що Дональд Трамп дозволив зйомки у своєму готелі Plaza лише в обмін на камео. Тоді публіка ще тепло реагувала на появу бізнесмена на екрані — під час тестового показу глядачі навіть аплодували, і сцена залишилась у фінальному монтажі.

Втім, за словами Коламбуса, Трамп буквально "протиснувся" у фільм, скориставшись тим, що зйомкам конче потрібна була локація. Трамп з цим не погоджується. У 2023 році він заявив, що його нібито благали з’явитися у стрічці. "Це камео зробило фільм успішним", — написав Трамп. "Якщо їм це не подобалося, чому вони залишили мене у фільмі на понад 30 років?".

Коламбус своєю чергою зазначив: "Я ніколи б не став благати неактора з’явитися у фільмі. Але ми дуже хотіли знімати у Plaza Hotel".

"Сам удома 2" вже давно став класикою новорічного кіно, але, схоже, навіть найтепліші спогади не завжди без хмар. І хто б міг подумати, що найкоротша сцена у стрічці стане найбільш обговорюваною через три десятиліття…

Джерело: Deadline