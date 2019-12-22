Анастасия Лях .22 декабря, 2019 7

Издание Deadline, ссылаясь на инсайдеров, пишет, что торжественное награждение «Оскар» 2020 может пройти без ведущего, как и «Оскар» 2019.

Напомним, в текущем году церемонию изначально должен был вести комик Кевин Харт. Однако в преддверии торжества в Сети всплыли старые посты актера в Твиттере, оскорбительные по отношению к сексуальным меньшинствам. И хотя твиты были десятилетней давности, Американская киноакадемия уволила Харта.

Церемония прошла с музыкальными номерами, но без ведущего. Вместо вступительного слова на сцену вышли Queen и Адам Ламберт.