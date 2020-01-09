Анастасия Лях .9 января, 2020 7

Мы уже писали, что такое возможно, но теперь Американская киноакадемия приняла окончательное решение: вручение наград, как и в прошлом году, обойдется без ведущего. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, в прошлом году церемонию 2019 должен был вести комик Кевин Харт. Однако незадолго до торжества в Сети всплыли старые твиты Харта, в которых он неполиткорректно шутил на тему ЛГБТ. Академики от услуг оскандалившегося комедианта отказались, а найти замену не успели. Так что мероприятие прошло без ведущего, но с музыкальными номерами в паузах.

Неожиданно рейтинг телетрансляции церемонии 2019 вырос на 11% в сравнении с предыдущими годами. И это улучшение показателей организаторы связали с отсутствием ведущего. Так что церемонию 2020 решили провести по прошлогодней схеме.

Напомним, номинанты на «Оскар» 2020 будут объявлены 13 января. Само вручение состоится 9 февраля.