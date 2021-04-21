Анастасия Лях .21 апреля, 2021 11

Как сообщает Variety, организаторы награждения объявили правила безопасности на предстоящей церемонии, которая пройдет в живом формате, а не онлайн, несмотря на пандемию.

Гости мероприятия, количество которых будет ограничено до 170 посадочных мест, будут выходить на красную дорожку каждый согласно своему индивидуальному времени, чтобы не толпиться, общаться с прессой на расстоянии, а накануне торжества, где будет в обязательном порядке измеряться температура, все пройдут тестирование. Количество журналистов и фотографов также будет ограничено. Перед камерами звезды смогут находиться без масок, но в рекламный перерыв всех попросят надеть защитные средства.

Напомним, церемония 2021 пройдет в ночь с 25 на 26 апреля.