Анастасия Лях .16 марта, 2020 7

Организаторы голливудской антипремии вынуждены были отменить награждение из-за карантина, сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, что ранее организаторы «Золотой малины» выпустили заявление, что церемония награждения победителей состоится, несмотря на эпидемию коронавируса. Мероприятие будет проведено в узком кругу, то есть с минимальным количеством гостей, поскольку губернатор Калифорнии запретил массовые скопления свыше 250 человек — говорилось в заявлении. Также организаторы пообещали снабдить каждого гостя индивидуальным антисептиком для рук.

Однако днями позже мэр Лос-Анджелеса выдал указ, согласно которому запрет распространился на массовые скопления свыше 50 человек. Так что церемонию провести не удалось.

Напомним, лидером по количеству номинаций в этом году стала экранизация бродвейского мюзикла «Кошки», разруганная критиками и зрителями в пух и прах. Когда будут объявлены лауреаты антипремии, пока неизвестно.