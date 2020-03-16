Организаторы голливудской антипремии вынуждены были отменить награждение
Напомним, что ранее организаторы «Золотой малины» выпустили заявление, что церемония награждения победителей состоится, несмотря на эпидемию коронавируса. Мероприятие будет проведено в узком кругу, то есть с минимальным количеством гостей, поскольку губернатор Калифорнии запретил массовые скопления свыше 250 человек — говорилось в заявлении. Также организаторы пообещали снабдить каждого гостя индивидуальным антисептиком для рук.
Однако днями позже мэр
Напомним, лидером по количеству номинаций в этом году стала экранизация бродвейского мюзикла «Кошки», разруганная критиками и зрителями в пух и прах. Когда будут объявлены лауреаты антипремии, пока неизвестно.