Анастасия Лях .13 марта, 2020 3

Организаторы голливудской антипремии «Золотая малина» заверили, что церемония награждения, намеченная на завтра, 14 марта, состоится вопреки эпидемии, передает The Hollywood Reporter.

Однако в этот раз мероприятие пройдет, так сказать, в узком кругу. Поскольку губернатор Калифорнии запретил массовые сборища свыше 250 человек, организаторы «Золотой малины» проведут церемонию с минимальным количеством приглашенных и обеспечат всех гостей антисептиком для рук.

Напомним, что фаворитом антипремии за 2019 год является экранизация бродвейского мюзикла «Кошки». Она представлена в восьми номинациях, включая главную категорию «худший фильм».