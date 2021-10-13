Анастасия Лях .13 октября, 2021 3

Как пишет Deadline, Ассоциация иностранной прессы, которая ежегодно вручает в Лос-Анджелесе статуэтки «Золотой глобус», твердо намерена провести церемонию 2022, невзирая на скандал и бойкотирование.

Напомним, вокруг премии развернулся нешуточный скандал, когда выяснилось, что за последние двадцать лет среди членов Ассоциации не появился ни один цветной, то есть не белокожий журналист. Также стало известно, что члены организации принимают «подарки» от телеканалов и стримингов (так, например, Netflix обеспечил журналистам-членам Ассоциации поездку в Париж на съемки сериала «Эмили в Париже» и проживание в пятизвездочном отеле, после чего шоу попало в номинанты на «Золотой глобус»).

В итоге многие кинематографисты и кинозвезды объявили «Золотому глобусу» бойкот (к примеру, Том Круз вернул свои статуэтки обратно в Ассоциацию), а канал NBC отказался впредь транслировать награждение.

Тогда организаторы пообещали исправиться, внести в состав расовое разнообразие и ввести в регламент новые этические правила, касающиеся принятия так называемых «подарков».

На сегодняшний день церемония 2022 запланирована, но точная дата проведения пока не называется.