Анастасия Лях .6 января, 2022 14

На фото: Том Круз с "Золотым глобусом" в руке

Организаторы премии сообщили, что предстоящее награждение 2022 состоится оффлайн, однако ни звездных гостей, ни прессы, ни красной дорожки не будет. Об этом пишет Deadline.

Напомним, помимо пандемии на «Золотой глобус» свалилось множество других неприятностей. Так, в прошлом году членов Ассоциации иностранной прессы, которые голосуют за номинантов и победителей премии, обвинили в коррупции (в частности, обсуждалось номинирование сериала «Эмили в Париже» и тот факт, что Netflix оплатил членам Ассоциации поездку на съемки в Париж с проживанием в пятизвездочном отеле) и отсутствии в их рядах расового и этнического разнообразия.

Организация пообещала исправиться, однако многие звезды (например, Том Круз) решили отказаться от своих статуэток и объявить премии бойкот.

То есть на награждении 2022 знаменитостей и так был бы пшик, так что собирать прессу и устраивать пышную дорожку действительно было бессмысленно.

Сообщается также, что в рамках предстоящей церемонии, которая пройдет 9 января, состоится панельная дискуссия на тему расового разнообразия и равноправия в киноиндустрии.