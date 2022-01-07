У предстоящей церемонии вручения премий «Золотой глобус», которая состоится 9 января, не будет телевизионной трансляции, сообщает The Hollywood Reporter.
Организаторы премии заявили, что мероприятие пройдет в закрытом формате. А победители будут один за другим обнародоваться в реальном времени на официальном сайте «Золотого глобуса» и официальных страницах в соцсетях.
Ранее стало известно, что церемония пройдет без красной дорожки, звездных гостей, прессы и традиционной афтепати. Причина тому не столько пандемия, сколько скандал вокруг премии и призывы к бойкоту