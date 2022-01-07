Анастасия Лях .7 января, 2022 0

У предстоящей церемонии вручения премий «Золотой глобус», которая состоится 9 января, не будет телевизионной трансляции, сообщает The Hollywood Reporter.

Организаторы премии заявили, что мероприятие пройдет в закрытом формате. А победители будут один за другим обнародоваться в реальном времени на официальном сайте «Золотого глобуса» и официальных страницах в соцсетях.