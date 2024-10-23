sonyazhytkova .23 октября, 2024 4

Опубліковано новий трейлер до фінальних епізодів вестерн серіалу "Yellowstone", який анонсує прем'єру 10 листопада на Paramount Network.

Серіал "Yellowstone" розповідає про родину Даттонів, які володіють найбільшим сусіднім скотарським ранчо в США. У цьому світі, де альянси постійно змінюються, залишаються нерозкриті вбивства та відчуваються давні образи, ранчо стикається з численними конфліктами з сусідніми територіями — зростаючим містом, індіанською резервацією та першим національним парком країни.

Нещодавно стало відомо, що тривають переговори щодо шостого сезону цього популярного шоу, в якому центральні ролі виконують Келлі Рейлі та Кол Хаузер. Джерела наголошують, що угоди ще не завершені, проте існує намір продовжити історію "Yellowstone" після п’ятої частини, яка, за прогнозами, може стати прощанням з головним героєм, Джоном Даттоном у виконанні Кевіна Костнера.

Хоча п’ята частина сезону спочатку вважалася фінальною, в червні, під час анонсу прем'єри 10 листопада, нові епізоди не отримали статусу останньої глави саги.

Рейлі та Хаузер вели переговори про нові контракти протягом кількох місяців, спочатку вважаючи, що це може стати основою для відгалуження "Yellowstone". Після завершення п’ятої частини глядачі зможуть насолодитися першим сучасним спін-офом франшизи, "The Madison", з Мішель Пфайфер у головній ролі. Це дає надію на те, що всесвіт "Yellowstone" продовжить розширюватися, відкриваючи нові горизонти для шанувальників.

Джерело: Deadline