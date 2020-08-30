Как сообщает Твиттер, твит о кончине актера Чедвика Боузмана стал самым популярным за все время существования этой соцсети.

Актер, известный по главной роли в марвеловском блокбастере «Черная пантера», которую он повторил в двух последних фильмах франшизы «Мстители», скончался 28 августа. Четыре года назад Боузману диагностировали рак толстой кишки. Артист боролся, но так и не сумел преодолеть болезнь.

Помним, как в соцсетях появилось видео, на котором Боузман выглядел очень похудевшим. Фанаты подумали, что актер похудел для какой-то новой роли. Но, как оказалось, причиной болезненной худобы был рак.

Сотрудничество с Marvel принесло 43-летнему актеру мировую популярность. В 2022 году он должен был появиться в «Черной пантере 2», но теперь студии придется менять планы: искать нового актера, который сыграет короля Ваканды Т’Чаллу, или же передавать костюм этого супергероя другому персонажу, к примеру, сестре Т’Чаллы принцессе Шури.