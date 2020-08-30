Анастасия Лях .30 августа, 2020 9

Как сообщает Твиттер, твит о кончине актера Чедвика Боузмана стал самым популярным за все время существования этой соцсети.

Актер, известный по главной роли в марвеловском блокбастере «Черная пантера», которую он повторил в двух последних фильмах франшизы «Мстители», скончался 28 августа. Четыре года назад Боузману диагностировали рак толстой кишки. Артист боролся, но так и не сумел преодолеть болезнь.

Помним, как в соцсетях появилось видео, на котором Боузман выглядел очень похудевшим. Фанаты подумали, что актер похудел для какой-то новой роли. Но, как оказалось, причиной болезненной худобы был рак.