Как сообщает Твиттер, твит о кончине актера Чедвика Боузмана стал самым популярным за все время существования этой соцсети.
Актер, известный по главной роли в марвеловском блокбастере «Черная пантера», которую он повторил в двух последних фильмах франшизы «Мстители», скончался 28 августа. Четыре года назад Боузману диагностировали рак толстой кишки. Артист боролся, но так и не сумел преодолеть болезнь.
Помним, как в соцсетях появилось видео, на котором Боузман выглядел очень похудевшим. Фанаты подумали, что актер похудел для
Сотрудничество с Marvel принесло