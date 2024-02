sonyazhytkova .4 февраля, 2024 15

Бушнелл, авторка роману про чотирьох жінок і їхнє кохання в Мангеттені, який лежить в основі популярного серіалу, повідомила, що вона не отримає винагороди від угоди, яку нещодавно уклала зі стрімінговим гігантом для трансляції шести сезонів "Sex and the City" на своїй платформі.

Оригінально HBO виплатив $100,000 Бушнелл за екранізацію її роману, що послужив основою для телесеріалу, вийшовши в ефір з 1998 по 2004 рік, а також для створення франшизи, вартість якої на сьогоднішній день оцінюється сотнями мільйонів доларів. У своїх коментарях стосовно нової угоди, вона поділилася своїми враженням:

"Всі ці чоловіки, які мають контроль над усіма цими справами, просто переміщують картки, щоб здобути прибуток, оскільки при кожному їх руху хтось отримує свій відсоток".

"Спосіб, як чоловіки ведуть бізнес, - це Понці-схема".

Вона додала:

"За статистикою, лише близько 3,5 відсотка жінок входять в 1 відсоток тих, хто здобуває свій власний дохід, і цей факт викликає шок".

Попри укладену угоду з Netflix, франшиза продовжує розвиватися третім сезоном сиквелу "...And Just Like That". У цій частині розповідається про події у житті Керрі, Шарлотт і Міранди (Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс і Сінтія Ніксон). На жаль, Кім Кеттрал, яка втілила образ сексуальної бомби Саманти в оригінальному серіалі, відмовилася від повернення через довготривалий конфлікт із Сарою Джессікою Паркер.

Тим часом Бушнелл подорожує своїм досвідом у шоу "True Tales of Success and Sex and the City", наповненим анекдотами і спогадами, останнім часом в Палм-Біч. Це викликало її підтвердження того, що в 2000-х роках вона і Дональд Трамп, найвідоміший мешканець цього регіону, були друзями, хоча вони більше не спілкуються. Вона повідомила, що в минулому він хвалив її за "найкращу зачіску в Нью-Йорку", і додала: "Він може бути дуже чарівним, якщо захоче. Очевидно, саме так він дістався туди, де він зараз".

