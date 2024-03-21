sonyazhytkova .21 марта, 2024 5

Кріс Бранкато, виступаючи на телевізійному фестивалі Series Mania у Ліллі, Франція, у середу, сказав, що він розробляє серіал про злочинні угруповання минулих часів.

Під час свого виступу на фестивалі Series Mania, Кріс Бранкато анонсував новий проєкт для MGM+ з робочою назвою "The Westies". Він утримався від детального опису, зазначивши лише, що серіал розкриє темну сторону жахливих ірландських банд у Нью-Йорку наприкінці 19 століття. Цей анонс нагадує про творчість Мартина Скорсезе, який вже у 2002 році вразив глядачів своєю стрічкою "Банди Нью-Йорка", з Леонардо Ді Капріо та Деніелом Дей-Льюїсом у головних ролях, де розповідається історія про зростання ірландських банд та їх боротьбу за владу з іншими злочинними групами у центрі Мангеттена.

Бранкато також розкрив, що має у планах зняти другий сезон серіалу "Готель Кокаїн". Ця частина розповість про кубинського вигнанця, який очолює готель в Маямі наприкінці 1970-х та на початку 1980-х, коли місто стало головним центром кокаїнової торгівлі. Цей кримінальний трилер, у якому головну роль виконує зірка серіалу "Щит" Майкл Чикліс, обіцяє бути захопливим і дуже напруженим.

Джерело: Нollywoodreporter