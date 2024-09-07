sonyazhytkova .7 сентября, 2024 4

Режисер налаштований на нові випробування та гарантує інноваційний підхід до продовження легендарної франшизи "Екзорцист".

"Це можливість створити щось нове для франшизи, що поважає попередні частини, але не ґрунтується на ностальгії", – розповів Майк Фланаган у інтерв'ю The Hollywood Reporter. "Я справді бачу це як шанс зробити найстрашніший фільм у моїй кар'єрі. Очікування дуже високі. Ніхто не відчуває себе більш знервованим, ніж я".

Це досить сміливе твердження, адже Фланаган вже не раз вражав глядачів страшними сценами, як, наприклад, стрибок машини в серіалі "Привиди будинку на пагорбі".

"Ми не полегшили собі завдання. Але я завжди вважав, що немає сенсу занурюватися у франшизу або власність, що вже має величезну популярність, якщо ти не можеш принести щось нове", – зазначив режисер. "Я активно гнався за 'Екзорцистом', бо був впевнений, що можу додати щось своє".

Наступний фільм Майка Фланагана стане новою частиною саги "Екзорцист", яку Blumhouse розпочала минулого року з фільмом Девіда Гордона Гріна "Екзорцист: Вірянин". Після слабких відгуків Грін залишив проєкт, а плани на наступні сиквели змінилися. Тепер Фланаган обіцяє свіжий і радикальний погляд на франшизу, який має перевершити все, що було раніше.

Режисер, відомий завдяки своїм роботам "Привиди будинку на пагорбі" та "Опівнічна меса", нещодавно відійшов від стримінгових платформ і тепер прагне представити свої проєкти на інших майданчиках. Майбутній фільм стане четвертим спільним проєктом Фланагана та Blumhouse після успішних "Oculus", "Hush" та "Ouija: Походження зла".

Джерело: Gamesradar