sonyazhytkova .12 января, 2024 4

Багато часу очікувалось висловлення думок Девіда Беніоффа та Д.Б. Вайсса, творців легендарного шоу "Гра Престолів", щодо реакції глядачів на його спірний завершальний епізод.

У бесіді з виданням The Hollywood Reporter, Беніофф відзначив виразну реакцію на увесь серіал, особливо на спірний фінал. Він сказав:

"Завжди сподіваєшся, що кожен оцінить твою роботу позитивно, і було б чудово, якщо всі, на 100 відсотків, були б вражені. Але так не вийшло. Легко потрапити в пастку громадської думки, витрачаючи своє життя на пошуки реакцій та думок людей, які мають різні погляди".

Зрозуміло, що як для Беніоффа, так і для Вайсса є усвідомлення поділеної реакції на останній сезон і фінал. Беніофф виражає надію, що всі залишилися задоволеними, а Вайсс, продовжуючи, стверджує, що навіть отримання позитивного фідбеку може викликати неприємні емоції:

"Навіть при отриманні дуже позитивного фідбеку ви почуваєте себе непевно і напружено. У відгуках є певна наркотична властивість, і коли ми вирішили відмовитися - останній раз я гуглив себе в 2013 році - загальний рівень стресу в нашому житті спадав приблизно на 50 відсотків майже миттєво".

Хоча отримання позитивного відгуку щодо їхніх творінь може викликати дискомфорт у Вайсса, найгірше, безперечно, було бачити та чути негативне. На щастя, Вайсс розкриває, що будь-який зворотній зв'язок, який вони отримали особисто, завжди був ввічливим. І це не часто відбувається в онлайні. Він сказав:

"Є підтекст порядності, коли люди визнають вас як особу, і навпаки. І щось відбувається при переході від людської взаємодії до онлайну, що тягне речі в конкретно агресивному напрямку".

Джерело: Мovieweb